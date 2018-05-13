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В ближайший час и до конца суток 13 мая в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Об этом сообщили в Украинском Гидрометцентре.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
ForUm

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