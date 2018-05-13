Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что требование боевиков внести имя председателя организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана в списки на обмен удерживаемыми лицами осложнит переговоры.

«Это правда. Несколько недель назад боевики включили в свои хотелки и такую​​... Боевики требуют отдать им воювавших на Донбассе россиян, не имеющих никакого отношения к Донбассу беркутовцев, террористов отовсюду, людей, которые публично везде нахваливали. Мол, Владимир попросил боевиков его освободить и они требуют от «хунты» отдать «офицера». Все это выглядит очень странно. И усложняет и без того непростые переговоры об освобождении наших ребят», - написала она в Facebook.

При этом Геращенко отметила, что взамен боевики готовы отдать только 1 человека.

«Тем, кто пишет, что, мол, за этого человека можно многих забрать, должна заметить: боевики оценивают его не так важно и готовы забрать разве что в формате 1-1, что недопустимо», - добавила она.

Напомним, глава СБУ Василий Грицак заявил, что боевики включили подозреваемого в подготовке терактов и госпереворота руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана в список на обмен заложниками.