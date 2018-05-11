Российский адвокат Николай Полозов получил удостоверение адвоката в Украине.

«Две недели назад мной было получено удостоверение адвоката Украины, выданное Национальной ассоциацией адвокатов Украины», - написал он в Facebook.

Полозов указал на ошибку, заключавшуюся в неправильной дате выдачи удостоверения.

«Действительно, как мне объяснили в ассоциации, в полиграфии, при печати удостоверения, указали неправильную дату. Теперь все исправлено. Новое удостоверение верно по форме и по содержанию», – отметил он.

При этом адвокат заявил, что не планирует осуществлять адвокатскую деятельность в Украине.

«Впоследствии, возможно, это будет интересным опытом, но в настоящее время все время и силы уходят на защиту граждан Украины в России и оккупированном Крыму», – написал адвокат.

Полозов подчеркнул, что украинское удостоверение адвоката нужно для более эффективной защиты граждан Украины в России и Крыму.

«Зачастую в делах складываются обстоятельства, когда необходимые доказательства нужно истребовать от украинских органов власти, общественных организаций и т.д. Раньше для этого необходимо было осуществлять длительную процедуру подачи запросов в посольство Украины в Российской Федерации, затем ждать, когда эти запросы будут направлены в Украину по линии МИД, затем ждать, когда ответы с документами вернуться обратно. Теперь у меня есть возможность напрямую подавать запросы, собирать доказательства невиновности подзащитных непосредственно в Украине. Это должно существенно ускорить и упростить работу», - пояснил адвокат.

Николай Полозов известен тем, что представлял в российских судах интересы заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Также Полозов защищал интересы народного депутата Надежды Савченко, когда она находилась в российской тюрьме.