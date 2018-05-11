Сегодня в одном из роддомов Приморского района Одессы в шахту лифта упал 49-летний заместитель главного врача по техническим вопросам. От полученных телесных повреждений мужчина скончался, сообщает пресс-служба полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. Предварительно установлено, что пострадавший пытался самостоятельно устранить технические неисправности лифта.

Обстоятельства трагедии выясняются. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об условиях труда) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.