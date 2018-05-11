В Черкасской области в Холодном Яру состоялась рабочая встреча представителей Министерства экологии и природных ресурсов Украины, областной власти и руководства лесной отрасли, в ходе которой был рассмотрен проект создания национального природного парка с одноименным названием «Холодный Яр». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Минэкологии.

«Были обсуждены наработанные предложения по созданию нацпарка и в частности, по определению возможных его границ. Также говорилось о необходимости разъяснительной работы с местной общиной, поскольку наработанные предложения должны удовлетворить все стороны переговорного процесса», - говорится в сообщении.

Как известно, создание Национального парка «Холодный Яр», на котором настаивают экологи, общественность и чиновники, много лет наталкиваются на сопротивление местного населения и лесоводов, которые опасаются, что природоохранный режим резко уменьшит возможности хозяйствования в лесах Чигиринщины и Каменщины.

В 2016 году министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак сообщил, что Министерство разработает проект указа Президента о создании на территории Черкасской области Национального природного парка «Холодный Яр». Эту инициативу впоследствии поддержал Президент Петр Порошенко.

Холодный Яр – реликтовый лесной массив, который имеет историческое и природоохранное значение. Урочище занимает площадь 6804 га и расположено на территории двух районов Черкасской области – Чигиринского и Каменского.

По количеству уникальных археологических, исторических, научных объектов, а их здесь насчитывается более 150 наименований, Холодный Яр занимает первое место в Украине.

В Холодноярских лесах сохранились остатки нескольких древних городищ, окруженных земляными валами, а также руины подземных церквей и пещер. Крупнейшее городище Скифское или Мотронинское (VI век до н. э.), в центре которого памятник архитектуры – Троицкая церковь.