10 мая 2018 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали в Виннице бывшего руководителя ЧАО «Киев - Днепровское МППЖТ» (100% принадлежит государству), который на протяжении последних шести месяцев скрывался от органа досудебного расследования с целью избегания уголовной ответственности за коррупционное преступление. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

Как установило следствие, это лицо, злоупотребляя служебным положением, осенью 2016 года в нарушение законодательства заключило с заранее определенной страховой компанией два договора добровольного страхования, на выполнение которых оплатило 8,8 млн грн. Но намерений их выполнять не было. Об этом, в частности, может свидетельствовать тот факт, что госпредприятие при руководстве подозреваемого ни разу не обратилось к страхователю за получением страховых выплат из-за наступления страховых случаев, которых, как выяснили детективы НАБУ, было не менее 50 в течение действия этих договоров.

28 ноября 2017 экс-руководителю госпредприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Поскольку местонахождение лица на тот момент было неизвестно, о подозрении сообщено предусмотренным в таких случаях Уголовным процессуальным кодексом образом (с учетом положений ст 278, 111, 135 УПК Украины), 1 декабря 2017 экс-руководитель ГП был объявлен в национальный розыск.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с сентября 2016 по материалам проверки хозяйственной деятельности предприятия Министерством инфраструктуры Украины.