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В Украине не будет проводиться новая волна мобилизации, хотя угроза атаки со стороны России все еще высока. Об этом в интервью Obozrevatel.ua сообщил министр обороны Степан Полторак.

«Сейчас я не вижу такой необходимости, несмотря на угрозы, которые есть со стороны России. Во-первых, нами уже проведена серьезная работа - создан резерв, первая очередь - 150 тыс. Во-вторых, есть резерв вооружения, техники. Уровень мотивации и подготовки личного состава значительно выше. У нас есть учет мобилизационного ресурса - военкоматы уже имеют возможности достаточно быстро разворачиваться и работать на полную мощность», — отметил он.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы РФ готовы в любой момент начать полномасштабное вторжение в Украину.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов также заявил, что российские войска, которые стоят на границе с Украиной, готовы к масштабному применению для ведения континентальной войны. 
ForUm

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