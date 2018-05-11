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Более 90% из более чем 120 млн грн убытков, нанесенных государству и уличенных детективами Национального антикоррупционного бюро Украины во время расследований коррупционных уголовных правонарушений в социальной сфере, касающиеся преступлений в области здравоохранения, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Согласно данным следствия, чаще всего речь идет о коррупционных схемах, основанных на злоупотреблении должностными лицами служебным положением с целью присвоения или растраты имущества.

Другой «популярный» в социальной сфере вид преступления - предложение или получение неправомерной выгоды. Так, например, детективами НАБУ дважды был разоблачен «на горячем» руководителей высших учебных заведений.
ForUm

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