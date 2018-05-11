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За прошедшие сутки, 10 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась стабильно сложной, боевики 55 раз нарушали режим прекращения огня, сообщает пресс-центр ООС.

Боевые действия продолжались преимущественно на Донецком направлении, в районах населенных пунктов Зайцево, Новозвановка, Авдеевка, Водяное, шахта Бутовка, Пески. Напряженной ситуация была в районе населенного пункта Попасная на Луганщине, и в Широкино на мариупольском направлении.

Противник, в нарушение международных соглашений, 55 раз нарушал режим прекращения огня, открывая по нашим позициям прицельный огонь. Из них 15 раз применял тяжелое вооружение, в том числе вел огонь из 152-мм орудий в глубину обороны Объединенных сил. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону.

Наиболее активные боевые действия продолжались в районе авдеевской промзоны. По данным разведки, противник при попытке штурмовых действий наших позиций понес потери: 2 оккупантов было уничтожено, еще 3 – ранены.

Во время боевых действий трое наших защитников за прошедшие сутки получили легкие осколочные ранения. Сейчас раненым оказана квалифицированная медицинская помощь в госпитале.

За текущие сутки, 11 мая, потерь нет. Ночью российско-террористические войска открывали только беспокоящий огонь из стрелкового оружия, воздерживаясь от активных действий.
ForUm

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