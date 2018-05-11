В ОБСЕ призвали украинскую власть расследовать «нападение» на телеканал «Интер», которое состоялось 9 мая.



Об этом написал представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в Twitter, сообщает УНИАН.

«Я осуждаю вчерашнюю попытку поджога на телеканале «Интер» в Киеве. Ущерб и травмы предотвратили быстрые действия полиции. Насилие всегда неприемлемо. Я призываю власти Украины расследовать нападение и гарантировать безопасную среду для работы журналистов», - говорится в сообщении представительства ОБСЕ по свободе СМИ.

Как сообщал ForUm, 9 мая активисты «Национального корпуса» пикетировали телеканал с требованием изъять пропагандистские заявления. 10 мая они заявили, что собираются продолжать акцию протеста.

Ранее в сети появилось видео с фрагментами концерта «Победа. Одна на всех», который телеканал «Интер» подготовил к 9 мая.

Ведущий мероприятия Андрей Доманский среди прочего призывает не позволять, «чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных маршей в нашей столице».

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания призвал прекратить попытки расколоть страну после обнародования телеканалом «Интер» ролика, смонтированного из концерта ко Дню Победы 9 мая.