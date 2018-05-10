Кабинет Министров Украины увеличил оклады мэрам городов и председателям областных советов.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг без обсуждения, сообщает Укринформ.
Как отмечается в проекте постановления, должностной оклад мэру Киева и председателям областных советов установлен в размере 15,4 тыс. грн; первому заместителю мэра Киева и заместителям председателей облсоветов установлен оклад в размере 13,8 тыс. грн
Мэры городов с населением более 1 млн человек будут по 12,2 тыс. гривен.
Кроме того, мэрам других городов в зависимости от их группы подняли оклады до 9,8 тыс. грн -11,9 тыс. грн.
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