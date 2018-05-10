Канцлер ФРГ Ангела Меркель заверила, что партнеры продолжат прилагать все усилия для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом она заявила в немецком Ахене в своей речи в честь лауреата премии Карла Великого 2018 года - Президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает Укринформ.

«Мы знаем, что для разрешения международных конфликтов часто нужно много времени, но мы будем и далее прилагать усилия для того, чтобы обеспечить суверенитет и территориальную целостность Украина», - заявила Меркель.

Она также приветствовала присутствие в Ахене Президента Украины Петра Порошенко.