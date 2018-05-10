Сегодня, 10 мая, Кабинет Министров Украины одобрил Стратегию возрождения украинского авиастроения на период до 2022 года, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Цель стратегии - восстановить стабильное развитие отрасли авиастроения и обеспечить рентабельность высокотехнологичного производства авиационной техники в Украине.

«Украина - одна из немногих стран мира, которая имеет возможности полного цикла производства авиационной техники. Между тем, сегодня мы наблюдаем падение производства и занятости на авиастроительных предприятиях. Авиационная отрасль чрезмерно зависит от российских контрагентов. Мы должны это изменить», - подчеркнул первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Среди решений, которые предлагает стратегия возрождения украинского авиастроения:

оптимизация и модернизация производства самолетов «Ан»;

модернизация и производство вертолетов «Ми»;

импортозамещение комплектующих из РФ;

структурное реформирование предприятий отрасли авиастроения.

«В результате реализации стратегии мы сможем не только увеличить объемы выпуска самолетов и вертолетов для внутренних потребностей, но и сохранить как минимум 60 тыс. рабочих мест для специалистов авиастроительной отрасли», - подчеркнул Кубив.

Кроме того, в результате реализации Стратегии ожидается разработка новых образцов транспортных самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, а также модернизация уже имеющихся моделей пассажирских и транспортных самолетов и вертолетов, повышение качества производства авиационной техники до уровня лучших мировых аналогов, а также внедрение международных систем сертификации продукции, расширение взаимодействия между государственным и частным сектором, создание благоприятных условия для привлечения инвестиций в авиастроение.