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Консульский отдел Посольства Украины в Польше опровергает информацию об избиении трех украинцев шестью поляками.

Как сообщает пресс-служба дипведомства, по предварительной информации, полученной от компетентных органов Республики Польша, в начале мая в указанной местности действительно имело место нападение на одного гражданина Украины, совершенное одним лицом.

В результате указанного нападения, гражданин Украины получил травму головы, в связи с чем в настоящее время находится на лечении в одном из медицинских учреждений Варшавы.

С целью выяснения деталей указанного случая консульский отдел Посольства Украины в РП поддерживает контакт с комендатурой полиции и прокуратурой.

Напомним, по данным СМИ, в селе Глоскув недалеко от Варшавы группа неизвестных злоумышленников напала на трех граждан Украины и жестоко избила одного из них. Двоим удалось убежать.
ForUm

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