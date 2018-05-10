Премьер-министр Владимир Гройсман считает неудовлетворительным качество мобильной связи 3G в Украине, в связи с чем он поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), провести проверки. Об этом глава правительства заявил в ходе заседания Кабмина, передает 112 Украина.

«Так побежали за 4G, что 3G потеряли где-то по пути. Прошу включить в протокольное поручение правительства НКРСИ провести замеры относительно работы операторов», - заявил он.

По словам Гройсмана, качество связи в стране существенно ухудшилось.

«И если кто-то говорит, что это транзитный период с 3G на 4G, – хорошо, согласен. Но тогда сделайте его бесплатным. Почему вы должны решать свои технические проблемы за счет потребителей?» - заявил премьер-министр.

Как сообщалось, в Украине 30 марта мобильные операторы Vodafone и lifecell запустили связь четвертого поколения - 4G в 20 городах.

По итогам тендера на предоставление лицензий на 4G-связь в диапазоне 2600 МГц оператор мобильной связи «Киевстар» выиграл 3 лота в торгах на предоставление лицензий для внедрения 4G-связи (стандарт LTE), оператор мобильной связи компания «Vodafone Украина» - 2 лота, компания lifecell - также 2 лота, общая сумма которых составила 2 456,55 млн гривен.