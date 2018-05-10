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Согласно анализу отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2017, среди парламентских партий больше всего взносов от физических и юридических лиц, полученных на финансирование уставной деятельности, имеет Всеукраинское объединение «Батькивщина». Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Политическая партия получила в свою поддержку в прошлом году более 9,2 млн грн, из которых 7,2 млн грн – взносы от физических лиц, 2 млн грн – пожертвования от юридических лиц.

Информация о размере взносов от физических и юридических лиц, полученных политическими партиями, представленными в Верховной Раде Украины, на финансирование их уставной деятельности выглядит следующим образом: «Оппозиционный блок» получил на поддержку более 6,6 млн грн, Блок Петра Порошенко «Солидарность» - 4,1 млн грн, на счета объединения «Самопомич» поступило более 1,9 млн грн, Радикальная партия Олега Ляшко получила взносов на общую сумму 1,1 млн грн, «Народный фронт» был профинансирован исключительно физическими лицами на общую сумму 5966 грн.
ForUm

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