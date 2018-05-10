Кабинет Министров Украины одобрил разработанный совместно с экспертной средой бренд «Ukraine now ua» («Украина сейчас»), который станет основой презентации Украины в мире.

Соответствующее решение представил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

«Команда правительства, Мининформполитики, эксперты работали над созданием бренда «Украина сейчас». Работа завершена. Это будет бренд Украины в мире», - сказал премьер-министр.

Предполагается, что на основе бренда будет разработан модульный бренд-бук, который станет своего рода единым голосом Украины по всему миру.

Логотип бренда разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но даже как наклейки на любые вещи – от туристических сумок до автобусов и самолетов.

«Мы сделали хороший шаг, чтобы начать брендировать нашу страну, - отметил глава правительства. - Хочу поблагодарить всех за работу. С сегодняшнего дня в Украине появился свой бренд».