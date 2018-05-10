С пятницы, 11 мая, в Украину зайдет скандинавский антициклон, влияние которого распространится практически на все области. А поскольку он формируется с арктическим холодным воздухом, то в Украине завтра ощутимо похолодает, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В течение дня 11 мая температура воздуха составит + 14 + 18 градусов, на западе будет теплее, + 20 + 25 градусов.

Компенсацией за похолодание станет солнечный день, осадки в Украине маловероятны. На востоке завтра усилится северо-восточный ветер до 15-20 метров в секунду.

В Киеве 11 мая погода ожидается сухой, небо будет ясным, солнечным, однако воздух станет свежее, в столице максимально близко +18 градусов.

12 мая неблагоприятной ожидается погода на Харьковщине, Луганской, Донецкой и в районе Днипра – дожди, ветер и холодно, + 10 + 16 градусов. На остальной территории – прохладно и без осадков.

13 мая дождливая погода охватит всю Украину, везде будет холодно, только на Западе местами до +20 градусов.

В Киеве 12 мая – сухо, + 16 + 18, 13 мая будут идти холодные дожди, + 14 + 16 градусов.