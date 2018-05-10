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Консульство Украины в Салониках выражает решительный протест в связи с событием, которое произошло во время проведения официальными представителями Периферии Центральной Македонии церемонии ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба дипведомства.

Так, в ходе церемонии возложения официальными лицами венков у монумента в российском секторе союзнического кладбища «Зейтенлик» служба Протокола Периферии Центральной Македонии объявила и пригласила представителя т.н. «новороссии» для возложения венка.

«Особое беспокойство вызывает то, что это событие произошло во время празднования победы над нацизмом во Второй мировой войне, которая стала настоящей трагедией для украинского народа, в результате которой погибло около 10 млн украинцев и сегодня, когда Украина опять страдает от внешней агрессии», - отмечается в сообщении.

Консульство ожидает официальных объяснений от греческой стороны по подводу резонансного инцидента и надеется, что в данном случае речь идет о крайней некомпетентности работников задействованных служб, а не об очередном шаге поддержки со стороны греческих должностных лиц незаконной оккупации Россией Крыма и ведения гибридной войны на Донбассе.
ForUm

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