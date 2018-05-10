Еще один штат США признал Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа.
Об этом сообщает посольство Украины в США.
«Прокламацию, которая провозглашает 2018 годом памяти жертв этой трагедии в Канзасе, подписал губернатор штата Джефф Кольер», - говорится в сообщении.
«Благодаря совместным усилиям украинских дипломатов в США и американских украинцев Канзас стал 10 штатом, признавшим Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа», - добавили в дипведомстве.
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