Шестерых сотрудников патрульной полиции Львовской области подозревают в убийстве по неосторожности и превышении служебных полномочий.

По данным пресс-службы полиции, Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от службы для правоохранителей. Им грозит до 10 лет заключения.

«Патрульные полицейские призывают к прозрачному рассмотрению дела с привлечением общественности. Со своей стороны патрульная полиция всячески содействует следствию», - говорится в сообщении.

«Мы прозрачны и открыты. Нам нечего скрывать. Ребята, которые являются подозреваемыми, неоднократно отмечались за добросовестную службу, задерживали вооруженных преступников, освобождали заложников. У них отличная характеристика. Мы считаем жесткой меру пресечения, ведь три месяца следствия доказали нашу открытость и сотрудничество по всестороннему объективному расследованию. Призываем всех неравнодушных принять на общественный контроль это дело», - отметил начальник Управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко.

Напомним, 9 февраля патрульные во время отработки лотерейных заведений в одном из них обнаружили у парня пакет с неизвестным веществом. 22-летний львовянин быстро положил его в рот и попытался уйти. Патрульные задержали его и уговаривали выплюнуть пакет, однако парень проглотил его. Все попытки получить посторонний предмет оказались неудачными. Парень потерял сознание. Инспекторы вызвали скорую и начали оказывать домедицинскую помощь.

До приезда медиков полицейские делали непрямой массаж сердца, однако молодой человек умер.