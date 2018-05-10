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За прошедшие сутки, 9 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной: на всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. Об этом говорится в сводке ООС.

Наиболее напряженной обстановка оставалась в районе населенных пунктов Авдеевка, Пески, Широкино. Российско-оккупационные войска 20 раз применяли артиллерию и минометы, 53 раза прибегали к прицельному огню по позициям ВСУ с применением стрелкового оружия, гранатометов, вооружения БМП. На некоторых направлениях оккупанты прибегали к активным штурмовым действиям.

Подразделения Объединенных сил вели интенсивные боевые действия в районе Авдеевской промзоны, населенного пункта Пески, давали адекватный ответ и уничтожали огневые средства противника. По данным разведки, только на Авдеевском направлении противник потерял 5 человек погибшими и 7 ранеными.

Как сообщалось, за минувшие сутки один наш защитник погиб в бою в районе населенного пункта Крымское. Трое защитников Авдеевки и двое защитников Волновахи ранены.

В течение текущих суток, 10 мая, боевые действия продолжались на донецком на мариупольском направлениях. Потерь наших войск нет.
ForUm

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