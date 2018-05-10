Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов будет инициировать расследование и соответствующее введение санкций в отношении украинских электронных СМИ, которые вели прямую трансляцию «военного парада» из оккупированного Донецка под заголовком «Трансляция из ДНР». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе СНБО.

«В этом случае мы можем говорить о вполне конкретном преступлении – популяризации террористической организации», - отметил Турчинов.

«Адекватное противодействие информационной агрессии – необходимый и важный элемент защиты нашей страны. Именно поэтому я обратился с официальным письмом к СБУ по расследованию этого правонарушения и внесению электронных СМИ, обеспечивающих прямую трансляцию «празднования» оккупационных войск России в Донецке, в санкционный список», - добавил секретарь СНБО.