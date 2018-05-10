Юбилейный 20-й саммит Украина – Евросоюз пройдет 9 июля в Брюсселе. Об этом сообщил президент Евросовета Дональд Туск.
«С Президентом Порошенко готовимся к нашему следующему саммиту Украина-ЕС 9 июля», - написал он в Twitter.
With President @poroshenko preparing for our next EU-Ukraine Summit on 9 July. pic.twitter.com/cz2qhgoOdw— Donald Tusk (@eucopresident) 9 мая 2018 г.
Ранее на Банковой сообщили, что Порошенко и Туск договорились провести следующий юбилейный 20-й саммит Украина - Европейский Союз летом 2018 года в Брюсселе.
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