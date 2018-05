Юбилейный 20-й саммит Украина – Евросоюз пройдет 9 июля в Брюсселе. Об этом сообщил президент Евросовета Дональд Туск.

«С Президентом Порошенко готовимся к нашему следующему саммиту Украина-ЕС 9 июля», - написал он в Twitter.

With President @poroshenko preparing for our next EU-Ukraine Summit on 9 July. pic.twitter.com/cz2qhgoOdw