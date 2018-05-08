В результате автоматического перерасчета пенсий для тех пенсионеров, которые продолжали работать, были пересчитаны пенсионные выплаты для 2,74 миллиона граждан, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Пересчет проводился с 1 апреля этого года для пенсионеров, которые имеют не менее 24-х месяцев страхового стажа после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

По результатам перерасчета размер пенсионных выплат увеличился у 2 миллионов пенсионеров. Средний размер повышения составил 74,75 грн.

На выплату пересчитанных пенсий ежемесячно направляется 150 млн гривен.

Напомним, 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года. Также предусматривается повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.