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В Киеве 9 мая с 3:00 до завершения массовых мероприятий перекроют движение транспорта на участках ряда дорог, сообщает пресс-служба Патрульной полиции

Также проезду будет закрыт на следующих участках:

ул. Лаврская - ул. Запечерная;

ул. Лаврская - заезд в музей Локальных конфликтов;

ул. Лаврская - ул. Старонаводницкая;

ул. Добровольческих Батальонов - ул. Радиальная;

ул. Цитадельная - ул. Лейпцигская;

ул. Цитадельная - ул. Лаврская;

аллея Героев Крут - ул. Днепровский спуск (Аскольдова могила);

ул. Михаила Омельяновича-Павленко - ул. Григория Царика;

переулок Инженерный - ул. Ивана Мазепы;

ул. Московская - ул. Михаила Грушевского (м. Арсенальная);

ул. Михаила Грушевского - переулок Виноградный (возле магазина «Велика Кишеня»);

ул. Лаврская - переулок Лаврский;

Площадь Славы (пандус напротив аллеи).

Полиция просит всех участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.
ForUm

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