В Киеве 9 мая с 3:00 до завершения массовых мероприятий перекроют движение транспорта на участках ряда дорог, сообщает пресс-служба Патрульной полиции
Также проезду будет закрыт на следующих участках:
ул. Лаврская - ул. Запечерная;
ул. Лаврская - заезд в музей Локальных конфликтов;
ул. Лаврская - ул. Старонаводницкая;
ул. Добровольческих Батальонов - ул. Радиальная;
ул. Цитадельная - ул. Лейпцигская;
ул. Цитадельная - ул. Лаврская;
аллея Героев Крут - ул. Днепровский спуск (Аскольдова могила);
ул. Михаила Омельяновича-Павленко - ул. Григория Царика;
переулок Инженерный - ул. Ивана Мазепы;
ул. Московская - ул. Михаила Грушевского (м. Арсенальная);
ул. Михаила Грушевского - переулок Виноградный (возле магазина «Велика Кишеня»);
ул. Лаврская - переулок Лаврский;
Площадь Славы (пандус напротив аллеи).
Полиция просит всех участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.
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