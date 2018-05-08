Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли во Львове ретрансляцию запрещенных на территории нашей страны пропагандистских телеканалов РФ и террористической организации «ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что группа местных жителей организовала нелегальную продажу телевизионных приставок с заранее настроенным доступом к запрещенному контенту. Своих клиентов злоумышленники подыскивали через созданный в сети Интернет собственный веб-ресурс.

Во время санкционированных обысков в офисном помещении дельцов оперативники спецслужбы обнаружили оборудование, котрое подтверждает их противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с полицией.