Повышение социальных стандартов для медицинских работников столицы, и улучшение уровня предоставления медицинских услуг - одно из приоритетных направлений работы столичной власти.

Мэр Киева Виталий Кличко наградил победителей конкурса «Лучшая медицинская сестра Киева 2018», сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

В финале, который проходил на базе Киевского медицинского колледжа, принимали участие 13 лучших медицинских работниц, которые прошли первый тур соревнований в районах столицы. Победительница поедет в сентябре в Харьков на Всеукраинский конкурс.

По словам Кличко, в медицинских заведениях столицы работает почти 19 тысяч медицинских сестер и медбратьев. И сегодня медучреждениям Киева не хватает почти 6000 медиков. Чтобы повысить уровень жизни работников медицинских учреждений в 2017 году столичная власть установила среднюю муниципальную надбавку к зарплате в размере почти 26%. И средняя зарплата составляла более 7000 гривен. В этом году удалось увеличить надбавку до почти 32%, и средняя зарплата медицинских сестер в Киеве значительно выше, чем по стране.

«Но, мы понимаем, что этого недостаточно. И будем и дальше повышать социальные стандарты для специалистов, которые каждый день спасают человеческие жизни», - заявил Кличко.