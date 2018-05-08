Президент Петр Порошенко подчеркивает, что Украинское государство возвращается к истокам собственной истории, а политика исторической памяти снова становится украинской. Об этом он сказал во время открытия фотовыставки «Герои», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«В конце прошлого месяца по моему приказу начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко утвердил программу мероприятий по восстановлению и внедрению национальных боевых традиций в ВСУ. Армию окончательно очистят от всех опасных рудиментов советско-российской идеологии, которые негативно влияют на боевой дух. Они кружат нам голову лживыми пропагандистскими штампами, призванными держать нас на ментальной орбите России», - подчеркнул Порошенко.

«В нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором», - заявил он.

Президент особо отметил, что за четыре года в Украине был осуществлен ряд эффективных, результативных шагов, которые укрепили национальную идентичность.

Порошенко напомнил, что еще в 2014 году был положен конец «давней и странной традиции праздновать главный военный праздник в унисон со страной-агрессором». «Именно тогда я отменил «день защитника отечества» и ввел День защитника Украины, назначив его на 14 октября – казацкий праздник Покровы», - отметил Президент.

По его словам, также 21 ноября прошлого года впервые отмечали День десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины. «Раньше его праздновали 2 августа, не задумываясь, что это лишь дата первого прыжка парашютистов в Московском военном округе», - напомнил Президент.

Глава государства также отметил: «В конце апреля своим Указом установил новый День украинской пограничника. Ровно сто лет назад Славянская группа Отдельной Запорожской дивизии Армии УНР под командованием полковника Владимира Сикевича, освободив большую часть Донбасса, вышла на международно признанную границу Украины с войском донским. И теперь День пограничника – 30 апреля».

Сегодня в Украине и в мире отмечают День памяти и примирения.