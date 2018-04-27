Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко утвердил программу восстановления и внедрения национальных боевых традиций в Вооруженных силах Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав фотокопию соответствующего приказа.

«Утвердить Программу мероприятий по восстановлению и внедрению национальных боевых традиций в Вооруженных силах Украины», - говорится в документе.