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Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко утвердил программу восстановления и внедрения национальных боевых традиций в Вооруженных силах Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав фотокопию соответствующего приказа. 

«Утвердить Программу мероприятий по восстановлению и внедрению национальных боевых традиций в Вооруженных силах Украины», - говорится в документе.

 
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