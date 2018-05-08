Сегодня, 8 мая, в Украине и в мире отмечают День памяти и примирения.
В этот день в 1945 году Германия объявила о капитуляции во Второй мировой войне.
«Во Вторую мировую войну было втянуто 67 государств и 80% населения земного шара. Вследствие кровавой войны, которая длилась шесть лет, погибло около 60 млн человек. Это величайшая трагедия в истории человечества», - говорится в обращении секретаря СНБО Александра Турчинова.
Символом памяти является красный мак.
В 2004 году 8 мая установлено Днем памяти и примирения Генеральной Ассамблеей ООН. С 2005 года в этот день память жертв Второй мировой войны чтят во многих странах мира. Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирения в 2015 году.
Тогда же было принято решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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