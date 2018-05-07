Сегодня, 7 мая, около 8:00 около входа на станцию киевского метрополитена «Черниговская» со стороны улицы Попудренко было найдено тело полицейского, сообщает Голос Столицы.
По словам корреспондента радиостанции, по состоянию на 9:30 на месте находились около 40 правоохранителей и несколько полицейских автомобилей.
Умершим оказался сержант управления полиции в метрополитене 1986 года рождения. Известно, что он был не при исполнении обязанностей и был одет в джинсы и светлую футболку.
Следов колото-резанных ран или огнестрельных ранений на его теле не обнаружено. По словам корреспондента, в протоколе правоохранители констатировали естественную смерть.
Также, по его словам, опрошенные полицейские опровергли информацию, что на умершем якобы были золотые украшения, которые исчезли.
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