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Народному депутату Мустафе Найему предоставлена охрана.

Об этом на брифинге заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев, сообщает Укринформ.

«В рамках уголовного судопроизводства гражданин Мустафа Найем обеспечен физической охраной сотрудниками полиции, на тот период, который мы посчитаем нужным», - сказал Князев.

Ранее Найем попросил у правоохранителей предоставить ему государственную охрану.

Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении. 2 суд отправил их под домашний арест.

По данным прокуратуры, один из нападавших – Магомед-Амин Саитов – улетел в Баку через 2 часа после инцидента.

Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. Полиция объявила его в розыск. 5 мая его задержалиправоохранители Азербайджана.
ForUm

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