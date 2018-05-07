В Днипре неизвестные повредили монумент «Безымянная высота», сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
По данным главка, 6 мая около 11:00 сотрудники Новокодацкого ОП обнаружили на памятнике надпись краской и повреждения пластикового макета ордена Отечественной войны.
Сведения по данному факту были внесены в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Сейчас полиция принимает меры для установления и задержания злоумышленников.
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