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В Днипре неизвестные повредили монумент «Безымянная высота», сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

По данным главка, 6 мая около 11:00 сотрудники Новокодацкого ОП обнаружили на памятнике надпись краской и повреждения пластикового макета ордена Отечественной войны.

Сведения по данному факту были внесены в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Сейчас полиция принимает меры для установления и задержания злоумышленников.
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