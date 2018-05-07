6 мая в урочище «Протятые камни» Путильского района травмировался ребенок, упав со скалы.

По данным ГосЧС, девочка приехала на отдых в горы из Глыбоцкого района в составе туристической группы.

Вместе с другими детьми и руководителем группы она поднималась на скалу, однако поскользнулась и упала с высоты вниз. В результате падения ребенок получил травмы и нуждался в медицинской помощи. Однако из-за скалистой местности скорая не могла добраться до места происшествия. Поэтому на помощь вызвали сотрудников горного поисково-спасательного отделения.

Спасатели поднялись к урочищу, провели иммобилизацию травмированного ребенка и на носилках транспортировали к перевалу «Нимчич», где передали врачам. Девочку доставили в Выжницкую центральную районную больницу. После обследования ребенка перевели в областную клиническую больницу Черновцов.