Обстрел микрорайона «Восточный» в Мариуполе 24 января 2015 года осуществлен кадровыми российскими военнослужащими с применением двух штатных реактивных дивизионов Вооруженных сил РФ, заявили в Службе безопасности Украины. Команда расследователей международной группы Bellingcat назвала имена девяти российских офицеров, в том числе генерала, двоих полковников и троих подполковников, принимавших непосредственное участие в обстреле Мариуполя 24 января 2015 года.

Также СБУ установила личности 26 российских офицеров, которые с 2014 года были «командированы» как инструкторы по боевой подготовке в ЧВК «Вагнер».

Сооснователь промоутерской компании BoomBox Promotions Магомед-Амин Саитов, подозреваемый в избиении народного депутата Мустафы Найема, отпущен на свободу правоохранителями Азербайджана.

Специализированная антикоррупционная прокуратура снова приостановила досудебное расследование по уголовному производству в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского.

В командовании операции Объединенных сил ожидают провокаций со стороны боевиков 9 мая.

200 тысяч школьников вынуждены учиться в военной среде на фоне боевых действий на востоке Украины.

Доходы в размере более 1 млн грн, полученные в 2017 году, задекларировали 4063 плательщика.

Киевская прокуратура сообщила о подозрении 25-летней девушке, которая в группе с другими злоумышленниками совершила нападение на участника АТО Дмитрия Вербича. Организатором нападения является гражданин России. Ему сообщено о подозрении заочно.

Делегация РФ на «Евровидении» пронесла по улицам Лиссабона флаги «Л/ДНР».

Средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины, в апреле повысилась на 12,9%, или на 35,34 долларов/тыс. куб. м до 309,91 долларов/тыс. куб. м по сравнению с мартом (274,57 долларов/тыс. куб. м).

Владимир Путин, переизбранный на новый президентский срок, вступил в должность президента РФ.

Из-за многочисленных температурных рекордов в начале мая климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского проинформировали об окончании метеорологической весны в столице.