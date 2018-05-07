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Обстрел микрорайона «Восточный» в Мариуполе 24 января 2015 года осуществлен кадровыми российскими военнослужащими с применением двух штатных реактивных дивизионов Вооруженных сил РФ, заявили в Службе безопасности Украины. Команда расследователей международной группы Bellingcat назвала имена девяти российских офицеров, в том числе генерала, двоих полковников и троих подполковников, принимавших непосредственное участие в обстреле Мариуполя 24 января 2015 года.

Также СБУ установила личности 26 российских офицеров, которые с 2014 года были «командированы» как инструкторы по боевой подготовке в ЧВК «Вагнер». 

Сооснователь промоутерской компании BoomBox Promotions Магомед-Амин Саитов, подозреваемый в избиении народного депутата Мустафы Найема, отпущен на свободу правоохранителями Азербайджана.

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