Конкурсная комиссия Министерства финансов Украины в ходе заседания 3 мая определила 34 банка для выплат пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что при этом банки, которые до принятия данного решения конкурсной комиссии были определены победителями конкурсов на право выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, прекратили выполнение функций уполномоченного банка.

Так в перечень победивших на конкурсе банков вошли «Укрэксимбанк», «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Укргазбанк», «Укрсоцбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Кредобанк», «УкрСиббанк», «Идея Банк», «Креди Агриколь», «Пиреус», «Альфа-Банк», «ОТП Банк», «Альянс», «Львов», «Индустриалбанк», «МТБ», «Пивденный», «Полтава-банк», ПУМБ, «Восточно-украинский банк Грант», «Мегабанк», «Скай», «Юнекс», «Коммерческий индустриальный», «Универсал», «Кредит Днепр», «Радабанк», «Восток», «Банк инвестиций и сбережений», «Конкорд», «Мотор-Банк», «Аккордбанк», «Кристалбанк».