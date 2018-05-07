8-9 мая в Украине ожидается теплая, но переменчивая погода с возможными грозовыми дождями. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко

«8 мая, 9 мая. Особые дни, Дни памяти и примирения. Погода будет неустойчивой, с периодическими грозовыми дождями. Наименьшая вероятность дождей - на Востоке.

Температура воздуха 8 мая +24-28 градусов», – написал она.

По словам синоптика, 8 мая вдоль линии Сумы-Кривой Рог-Николаев-Одесса ожидается +19-24 градуса, то есть, свежее.

«Интересной будет температурная картина 9 мая: везде +25-29 градусов, на юге и в прикарпатских районах похолодает до +16-23 градусов», – подчеркнула Диденко.

Она также сообщила, что в Киеве ночью 8 мая - дождь, днем ​​во вторник - без существенных осадков, вечером - дождь, гроза. «9 мая в Киеве дожди с грозами будут ходить кругами вокруг столицы, но каких-то серьезных ливней не видно. Температура воздуха будет высокой, +25-28 градусов», – подытожила она.