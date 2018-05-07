Владимир Путин, переизбранный на новый президентский срок, вступил в должность президента РФ, сообщает РИА Новости.

Церемония инаугурации стала для него четвертой. Руководить страной он будет следующие шесть лет.

Инаугурация прошла в Большом Кремлевском дворце, ее посетили более пяти тысяч человек. Путин принес присягу на Конституции и выступил с обращением к россиянам.

Как известно, президентские выборы в РФ состоялись 18 марта, в ходе которых президент РФ Владимир Путин был переизбран на четвертый срок.