Владимир Путин, переизбранный на новый президентский срок, вступил в должность президента РФ, сообщает РИА Новости.
Церемония инаугурации стала для него четвертой. Руководить страной он будет следующие шесть лет.
Инаугурация прошла в Большом Кремлевском дворце, ее посетили более пяти тысяч человек. Путин принес присягу на Конституции и выступил с обращением к россиянам.
Как известно, президентские выборы в РФ состоялись 18 марта, в ходе которых президент РФ Владимир Путин был переизбран на четвертый срок.
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