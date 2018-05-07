Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о внесении предписания исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун в отношении директора Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Александра Ларина, сообщает пресс-служба НАПК.

По результатам проведенной проверки Национальное агентство установило, что директор научно-практического центра, являясь должностным лицом юридического лица публичного права, нарушил требования статьи 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции», а именно не сообщил Министерству здравоохранения о наличии у него потенциального конфликта интересов, связанного с пребыванием в подчинении в течение длительного времени его жены.

Согласно предписанию, НАПК требует провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновного лица к установленной законом ответственности.