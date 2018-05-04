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Ночь на 4 мая оказалась самой теплой с 1881 года в Киеве. Столбик термометра не опустился ниже 15,3 ° С, что на 0,8 ° С теплее, чем это было в 1934 году, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

За 137 лет регулярных метеорологических наблюдений в столице было 11 лет, когда максимальная температура воздуха ни дня не превышала 30-градусную отметку.

Напомним, 3 мая был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до + 30,2 ° С, что на 1,4 ° С выше предыдущего максимума 1934 года. В связи с этим и среднесуточная температура также превысила на 0,8 ° С историческое значение того же 1934 года. Она составила + 22,8 ° С.
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