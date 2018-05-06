В Луганской области из-за сбоя в энергосистеме были обесточены 11 населенных пунктов, над регионом нависла угроза масштабного блэкаута. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Луганское энергетическое объединение».

«Сегодня, 6 мая, на подконтрольной территории Луганской области без электроэнергии находились 650 потребителей в 11 населенных пунктах северо-восточной части области. Так, по оперативной информации, полностью без света находились 4 населенных пункта, еще 7 - были обесточены частично. Без питания - 31 подстанция», – говорится в сообщении.

В ЛЭО подчеркнули, что на территории обслуживания Сватовского РЭС с вечера 5 мая частично без электроэнергии находятся жители населенного пункта Стельмаховка (160 абонентов). Вчера часть обесточенных подстанций удалось запитать, сегодня продолжается осмотр линии электропередачи.

«На территории обслуживания Новопсковского РЭС сегодня полностью обесточен населенный пункт Тимошино, частично без электроэнергии - Фоменков-2, Заводянка, Александрополь, Стативчене. В общем - 178 абонентов. Продолжаются поиски возможности обеспечения транспорта топливом. На территории обслуживания Беловодского РЭС сегодня были полностью обесточены населенные пункты Лимаревка, Липовое, Россоховате, частично - Веселое и Просяное. В общем - 312 абонентов. По оперативной информации, энергетикам удалось провести восстановительные работы - на одной из опор линии электропередачи были оборваны провода. В 13:10 жители указанных населенных пунктов снова были с электричеством», – подчеркнули в компании.

Энергетики отмечают, что очень часто аварийные отключения вызваны не только неблагоприятными погодными условиями, но и нестабильностью энергосистемы Луганской области, которая возникла из-за отсутствия надлежащего технического обслуживание в течение 1,5 года. «А проведение восстановительных работ осложняется полуторагодовалой хозяйственным кризисом в «Луганском энергетическом объединении», вызванной отсутствием средств, топлива и ремонтных материалов для оперативно-выездных бригад. Все это чревато Луганской области не только локальными отключении, а масштабным блэкаутом и крахом энергосистемы со всеми вытекающими из этого последствиями», – сказано в сообщении.