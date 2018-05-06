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Сегодня, 6 мая, в Донецкой области группа военнослужащих механизированного батальона, попав в засаду вражеской диверсионно-разведывательной группы,  подорвалась на неизвестном взрывном устройстве, в результате чего один военный погиб, двое – ранены, сообщает пресс-центр ООС.   

«Во время патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона, действующего на горловском направлении. На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство, от взрыва которого один военнослужащий погиб, двое – ранены», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта, по которой боевиками ДРГ был открыт огонь. После короткого огневого столкновения, резервная группа приступила к преследованию противника, во время которого трое боевиков были уничтожены.

Подразделения Объединенных сил приведены в полную боевую готовность.
ForUm

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