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По условиям США Украина не может использовать полученные американские ПТРК Javelin на линии соприкосновения на Донбассе, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

В эфире «Прямого» он отметил, что после появления в Украине американского оружия, на российских пропагандистских каналах в разных ток-шоу «устроили дурдом тихий в течение двух дней», сообщает УНИАН.

«Дело в том, что Javelin, как бы кто там не надувал свои щеки, в мире единственное противотанковое оружие третьего поколения. Тот комплекс, которым так кичатся россияне, «Корнет», он поколения 2+», — сказал Тука.

Также замминистра объяснил, почему полученное летальное оружие пока ничего хорошего не несет для украинских военных. «Да, есть на сегодняшний день определенные ограничения, которые приняты в отношении Украины. Условие – не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения. Но надо понимать, что это ограничение может быть отменено в любой момент. Я постоянно держу связь с нашими военнослужащими — от солдат до генералов. Очень распространена ситуация на протяжении последнего года, когда бронированная техника — то БТР или БМП, или танк противника выезжает на определенное расстояние, полтора километра или два, по-разному, и чувствует полную безнаказанность. Мы можем применять согласно Минским договоренностям исключительно минометы 80 калибра, а таким оружием поразить танк практически невозможно, они начинают расстреливать позиции наших воинов», — объяснил он.

Как сообщал ForUm, 30 апреля Президент Петр Порошенко подтвердил, что в Украину из США доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin. 

Командующий Операцией объединенных сил  Сергей Наев заявляет, что на данный момент американские ракетные комплексы Javelin на вооружение ООС не находятся
ForUm

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