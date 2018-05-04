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Оперативной группой Управления ГосЧС в Черниговской области пожар на территории Черниговского военного лесхоза ликвидирован, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Пожар был локализован в 17:50 3 мая на ориентировочной площади около 20 га отдельными ячейками.

Авиацией ГосЧС была осуществлена ​​воздушная разведка и выполнено 16 сбросов воды (32 т) в местах интенсивного горения.

К тушению привлекалось 33 единицы техники и 468 человек, из них от ГосЧС - 18 единиц техники и 62 человек личного состава.

Напомним, что возгорание лесной подстилки, с переброской огня на молодые хвойные насаждения, на территории Черниговского военного лесхоза вблизи пгт Гончаровское произошло 3 мая в 11:45.
ForUm

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