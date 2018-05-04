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Боевики требуют передать им 80 преступников в обмен на 15 пленных украинцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

«Сегодня в гуманитарной группе в Минске украинскую сторону представляли эксперты из МинВОТ и СБУ, я была с коллегами на дистанционной связи. Как сообщили мне коллеги по итогам, встреча была, к сожалению, безрезультатной. Мы так и не услышали ответа от представителей РФ на предложение передать им 23 россиян, осужденных за преступления перед украинским государством для освобождения украинцев-политзаключенных Кремля», – отметила она.

По словам Геращенко, россияне стоят на своей позиции: «нас там нет». «Свою очередь, представители ОРДЛО, полностью контролируемые РФ, включают этих русских в списки «ополченцев», требуют от украинской стороны немедленного освобождения беркутовцев, террористов, русских, требуют передать им более 80 преступников и говорят, что отдадут нам не более 15 наших граждан. Это неприемлемо», – подчеркнула она.

«Сегодня украинская сторона также сделала корректное и компромиссное предложение для освобождения украинцев в ОРДЛО, и если было бы желание другой стороны, то следующий этап освобождения состоялся бы очень быстро, мы к нему готовы», – подытожила Геращенко.

Напомним, 4 апреля во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона заявила о готовности передать РФ 23 россиян, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ.
ForUm

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