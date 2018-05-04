В результате пожара на складе в Белой Церкви пострадали четыре человека, один из них – спасатель, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Вчера, 3 мая, в 17:46 поступило сообщение о том, что в промзоне города в одном из складских помещений произошло возгорание цистерны с неизвестным веществом.

На место происшествия сразу прибыли следственно-оперативная группа, спасатели. Установлено, что складское помещение арендовано для розничной и оптовой торговли лакокрасочной продукцией.

Пока по неустановленным причинам из цистерны, которая была наполнена неизвестным веществом, сорвало крышку, которая пролетела почти 200 м и на территории соседнего предприятия травмировала работницу.

После этого произошло возгорание емкости. В результате пожара две работницы склада получили термические ожоги различной степени тяжести. Одна из них с тяжелыми ожогами находится в реанимационном отделении больницы.

Также во время ликвидации пожара пострадал спасатель – отравился продуктами горения. Сейчас за его жизнь борются медики.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей или имущественный ущерб в крупном размере).

Продолжается следствие.