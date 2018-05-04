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Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятках руководство государственной акционерной компании «Хлеб Украины», сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что топ-менеджеры компании совместно с заместителем городского головы одного из областных центров требовали деньги от бизнесмена. За 100 тысяч гривен в месяц злоумышленники гарантировали коммерсанту не расторжение договора аренды части имущественного комплекса одного из дочерних предприятий «Хлеб Украины».

Оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленниками первой ежемесячной «оплаты». После перечисления на банковский счет второго «транша» сотрудники СБ Украины задержали в Киеве руководителя и юриста государственной компании, в областном центре - заместителя мэра и руководителя дочернего предприятия.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Всех злоумышленников задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
ForUm

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