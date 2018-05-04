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Страны Черноморского бассейна определили статус морских портов, расположенных на территории АР Крым, как «закрытые», сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

«Комитет Меморандума о взаимопонимании по контролю государством порта в Черноморском регионе, 19 заседание которого состоялось 17-19 апреля в Одессе, поддержал предложение украинской делегации по приведению в ЧМИС названий украинских морских портов в соответствие с названиями, определенными в UN/LOCODE, соответствующее задание включено в программу действий Комитета», - говорится в сообщении.

Документом, кроме правильных названий украинских морских портов, определен статус морских портов, расположенных на территории АР Крым, как «закрытые».

«Принятие  документа PSCC 19/9.2.3 является признанием закрытого статуса крымских портов. Это еще один шаг на пути к недопущению нарушения суверенитета Украины и защиты интересов государства на международном уровне», - пояснили в ведомстве.

С целью недопущения использования в Черноморском регионе противозаконной информации о принадлежности морских портов, расположенных на временно оккупированной территории АР Крым, к России Украина вынесла на рассмотрение Комитета предложения о введении в Черноморской информационной системе (ЧМИС) использования Классификатора торговых и транспортных пунктов Организации Объединенных Наций (UN/LOCODE) (документ PSCC 19/9.4.2).

«Полной поддержки этого предложения достичь не удалось, но благодаря настойчивости представителей украинской делегации изучение данного вопроса включено в программу действий Комитета, а решение будет принято на следующем заседании, которое состоится в апреле 2019 в Бургасе, Республика Болгария», - отмечается в сообщении.
ForUm

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