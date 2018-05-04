О сворачивании безвизового режима между странами ЕС и Украиной речь не идет. Так народный депутат фракции БПП, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев прокомментировал одобрение послами ЕС системы регистрации для граждан третьих стран, въезжающих в Шенгенскую зону без визы, сообщили ForUm’у в пресс-службе политсилы.

Парламентарий заверил, что данная система регистрации касается не только Украинцев – она будет действовать для всех.

«О сворачивании безвиза между ЕС и Украиной речь не идет. Аналогичные правила действуют, например, и в США. Там тоже людям, которые въезжают в страну, нужно заполнять анкету. И это касается, в том числе, граждан тех стран, с которыми у США действует безвизовый режим», - подчеркнул политик.

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы отметил, что это нормальная практика: «Я не вижу проблемы в том, чтобы заполнить анкету. Мы же понимаем, что это делается для обеспечения безопасности. Поэтому ничего общего с безвизом это не имеет. Плата, которую они хотят взимать при въезде, совсем небольшая – примерно во столько же там обойдутся три поездки в общественном транспорте».

«Данное нововведение ЕС касается не только украинцев – оно будет действовать для всех стран, с которыми у них безвиз», - пояснил Арьев.

Согласно правилам, утвержденным Советом ЕС 20 ноября 2017, лицам, путешествующих без виз, необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку. Для этого они должны будут заранее заполнить форму в интернете. Стоимость регистрации в системе ETIAS составит €7.

25 апреля послы стран Европейского Союза одобрили введение системы информации о поездках и разрешения (ETIAS), которая предусматривает предварительную регистрацию граждан третьих стран, желающих въехать в Шенгенскую зону по условиям безвизового режима.